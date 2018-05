Arrestati soggetti pericolosi: trovati con documenti falsi durante una perquisizione domiciliare

A Foggia la Squadra Mobile ha tratto in arresto gli albanesi Rizvani Shpetim di 24 anni e Rrushi Indrit di 30, in quanto a seguito di una perquisizione domiciliare operata nel contesto delle attività finalizzate alla 'Giornata della sicurezza', sono stati trovati in possesso di documenti di identità romeni validi per l'espatrio ma risultati falsi. I cittadini albanesi arrestati erano già nel mirino della polizia di stato in quanto soggetti pericolosi