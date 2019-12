Cronaca Manfredonia / Via San Leone IX

Furti ai danni di anziani, arrestati due 16enni: sorpresi dai carabinieri dopo l'ultimo raid

La scorsa notte, i due sono entrati nell'abitazione di un anziano in via San Leone IX, a Manfredonia, per asportare un portamonete e telefono cellulare. Dopo un breve inseguimento a piedi, sono stati fermati e arrestati