Familiari preoccupati per Arnaldo: il caso a 'Chi l'ha Visto', l'uomo scomparso a Foggia ha bisogno di farmaci

Alto 1.72, capelli brizzolati e occhi castani, al momento della scomparsa indossava un giaccone nero, maglione blu a strisce, pantaloni grigi e un cappello scuro tipo borsalino. Anche Chi l'ha Visto si sta occupando di Arnaldo Spinelli, il 78enne pensionato, che verso le 16 di ieri approfittando di un momento di distrazione dei familiari, si è allontanato dall'ospedale Riuniti di Foggia dopo avere appreso la decisione dei medici di ricoverarlo.

Di Casalvecchio di Puglia, vive insieme alla moglie. Lo avrebbero visto questa mattina verso le 12 in Corso Roma, nel pieno centro della città. Ha bisogno di farmaci per la sua terapia quotidiana. Ha con sé i documenti personali suoi e della moglie ma non il telefono cellulare.