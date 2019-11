Fiamme nella sede del Partito Democratico di Apricena, a fuoco un cartellone: "Potevano esserci gravi conseguenze"

Apricena. La denuncia del Partito Democratico: "Oggi non è una bella giornata. Ignoti hanno dato fuoco ad un cartellone all’interno della sede del partito. Non sappiamo quale sia la natura, ma il gesto rimane da condannare, soprattutto per le conseguenze che poteva avere con danni ben più gravi. Ringraziamo i cittadini che ci hanno prontamente avvisato e le forze dell’ordine per il tempestivo intervento". Sul cartellone era affisa la copia del comunicato stampa della Procura di Foggia in relazione all'inchiesta Madrepietra.