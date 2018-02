Apricena, trovato un ordigno davanti all’abitazione del sindaco Potenza

Un ordigno artigianale è stato trovato questa mattina, intorno alle ore 6.30, davanti al cancello dell’abitazione del sindaco di Apricena Antonio Potenza, in via Pozzo Salso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, e gli artificieri da Bari. L'ordigno è stato posto sotto sequestro, e verrà fatto brillare. Al vaglio dei militari i filmati delle telecamere poste in zona, per raccogliere eventuali indizi.

Secondo le prime ricostruzioni, il primo cittadino non avrebbe ricevuto minacce che possano collegarsi al ritrovamento dell'ordigno.

Il commento dei consiglieri di maggioranza

I Consiglieri di maggioranza del Comune di Apricena Anna Maria Torelli, Carla Antonacci, Katia Biondi, Paolo Soccorso dell’Erba, Vincenzo Frullo, Ivan Augelli, Giuseppe Solimando, Giuseppe Speccgiulli, Nazario Di Lella, Agata Soccio , Michele Di Maio esprimono sincera solidarietà e piena vicinanza al Sindaco Ing. Antonio Potenza e alla sua famiglia per l’esecrabile e grave atto intimidatorio di cui sono stati vittime, al contempo condannano con fermezza il vile gesto delittuoso che è motivo di forte turbamento e profonda indignazione per l’intera comunità apricenese. Consapevoli che ogni forma di violenza perpetrata ai danni degli amministratori pubblici, di qualsiasi schieramento politico, costituisce un attentato alla libertà che non può essere ammissibile in un paese civile, si scherano senza tentennamenti e incertezze a sostegno del Primo Cittadino di Apricena, auspicando che le forze dell’ordine e gli inquirenti facciano presto piena luce sull’allarmante atto criminoso, assicurando alla giustizia i responsabili del nefando crimine che mirano, con questi ignobili sortite, a destabilizzare la vita democratica della nostra cittadina. E’ il momento di stare tutti uniti- istituzioni, rappresentanze politiche e società civile- per far fronte con tutti imezzi possbili alla pericolosa offensiva criminale e stroncarla sul nascere, perseguendo con coerenza e perseveranza la cultura della legalità e della democrazia, e facendo emergere, attraverso una forte presa di coscienza, i valori autentici della parte sana dei cittadini apricenesi, che sono la maggioranza.