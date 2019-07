Nuovo maresciallo dei Carabinieri ad Apricena. Il sindaco Potenza: "Manteniamo alta la guardia e miglioriamo la sicurezza"

La stazione dei Carabinieri di Apricena da pochi giorni ha un altro nuovo giovane maresciallo in servizio. Si tratta del Maresciallo Antonio Pallotta.

Nei giorni scorsi, accompagnato dal Maresciallo Mazzarella, Comandante della Stazione di Apricena, il nuovo militare ha fatto visita al Sindaco Antonio Potenza, a Palazzo di Città.

"Una bella notizia per Apricena" - dichiara il Sindaco - " sono contento che sia aumentato il numero dei Carabinieri in servizio nella nostra città e diamo il benvenuto al Maresciallo Pallotta. Nei mesi scorsi ho incontrato il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Marco Aquilio, chiedendo proprio di mantenere alta la guardia nella nostra città e altri uomini per continuare a migliorare le condizioni di sicurezza in Apricena. Ringrazio il Colonnello per aver dato ascolto alla nostra richiesta, come ringrazio a nome della città tutti i carabinieri che giornalmente svolgono il loro servizio per la sicurezza di tutti noi. Siamo e saremo sempre in prima linea a tutela della legalità e della sicurezza per la nostra amata città, continuando a migliorarci tutti insieme rispetto a questi importanti temi, per consegnare sempre più una città migliore alle future generazioni" conclude il Sindaco.