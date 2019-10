Ecco le nuove auto della Polizia locale di Apricena, proseguono anche le assunzioni di vigili: "Sulla sicurezza non si molla di un centimetro"

"Sono arrivate ieri e già pronte per uscire su strada le due nuove auto in uso alla Polizia Municipale del Comune di Apricena. Le vetture vanno a rinnovare il parco mezzi della Caserma, non sono state acquistate ma prese con la formula del noleggio a lungo termine, con un notevole risparmio di costi per la comunità". Così l'assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Solimando, che spiega: “Un ulteriore investimento a favore della sicurezza della nostra città con la scelta di mezzi sempre più funzionali alle attività del Comando di Polizia Municipale. L'acquisto delle auto si è reso necessario per far fronte alle nuove necessità del corpo che negli anni ultimi anni è stato notevolmente potenziato. Prosegue la scelta di questa Amministrazione di voler investire sul potenziamento della Polizia Locale, non solo sul fronte delle risorse umane, ma anche con l'approvvigionamento di appositi mezzi, strumenti e dispositivi necessari a svolgere al meglio le funzioni di vigilanza, controllo e tutela del territorio. Nel frattempo continueremo ad assumere ancora nuovi vigili. Sulla sicurezza e la legalità non si molla di un centimetro, continueremo ad investire per migliorare ancora e sempre più la qualità della nostra città" conclude l'assessore.