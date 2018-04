Apricena, a fuoco capannone per stoccaggio rifiuti: distrutti compattatore e mezzi apecar

Grave incendio, nella notte, ad Apricena, dove le fiamme hanno distrutto il capannone della Mea - Manna ecologica ambiente Srl, ditta foggiana che si occupa della nettezza urbana. Intorno alle 23 di ieri sera, le fiamme hanno avvolto l'intero capannone - circa 350 mq - all'interno del quale vengono divisi e stoccati i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Nel rogo, sono andati distrutti anche numerosi contenitori nuovi per la differenziata e danneggiati un compattatore e due mezzi scoperti tipo apecar. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Sul posto è stato necessario l'intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di San Severo e Lucera e dal Comando provinciale di Foggia. Le operazioni di spegnimento delle fiamme e bonifica dei luoghi sono andate avanti per tutta la notte. L'incendio ha causato anche il collasso parziale della copertura del capannone. Ancora da chiarire le cause del rogo.