Apricena, ancora senza nome il cadavere trovato nei campi: è di un 50enne dell'Est

Sono durate alcune ore le operazioni di recupero del cadavere scoperto nel pomeriggio di ieri, all'interno di un canalone, nei campi tra Apricena e San Severo, in località San Severino. I vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, con gli specialisti del Nucleo SAF - Speleo-Alpino-Fluviale, all'arrivo del medico legale sono riusciti a recuperare il corpo, successivamente trasportato all'obitorio degli Ospedali Riuniti. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che dovranno risalire all'identità del cadavere, trovato senza documenti e senza segni di riconoscimento evidenti. Dalle prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni, di carnagione chiara (probabilmente dell'Est Europa), corporatura media. Indossava un jeans ed un t-shirt. Purtroppo, la lunga permanenza in acqua e l'esposizione agli eventi metereologici lo hanno reso irriconoscibile: elementi utili giungeranno dall'esame autoptico, che verrà effettuato nei prossimi giorni. Dalla prima ispezione cadaverica, non sono stati evidenziati segni di violenza o ferite, pertanto la causa di morte è riconducibile ad un malore o all'annegamento dopo un incidente.