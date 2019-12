"Nessuno si prende cura di me", poliziotti soccorrono anziano in un bar: da giorni dormiva nella sala d'attesa del Pronto Soccorso

Ieri gli agenti delle Volanti di Foggia sono intervenuti nei pressi di un bar di via della Repubblica in merito a una segnalazione circa la presenza di un uomo anziano senza fissa dimora che versava in stato di bisogno.

Raggiunto immediatamente, ai poliziotti l'uomo ha riferito che da qualche giorno girovagava per la città in quanto non aveva nessuno che si prendesse cura di lui, tantomeno un luogo in cui dormire. Aveva trascorso alcune notti nella sala d’attesa del pronto soccorso.

Rintracciata al telefono dai poliziotti, la figlia che abita nel centro Italia ha dichiarato che il padre era andato via da alcuni giorni perché non voleva più stare da lei. Dal colloquio telefonico è emerso che l’anziano aveva anche un figlio che vive in città ma con il quale, a suo dire, non aveva buoni rapporti.

Il figlio, al contrario, si è messo immediatamente a disposizione del gentirore effettuando un bonifico bancario per poter completare la pratica presso i Servizi sociali del Comune dove l’anziano si era rivolto per essere accolto in una struttura previo versamento di una retta.