Si aggirava in via La Malfa in stato confusionale: agenti della polizia locale soccorrono anziano

Momenti di apprensione in via Ugo La Malfa a Foggia, dove un anziano di circa 75 anni è stato notato da una pattuglia della polizia locale aggirarsi in stato confusionale. L'uomo non ricordava nulla di sé e subito sono scattati i soccorsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dai primi accertamenti è emerso che l'uomo non è di Foggia, ma originario dell'Emilia Romagna. L'uomo, intanto, sta meglio ed è stato affidato alle cure dei sanitari presso il pronto soccorso di Foggia. Sono in corso ulteriori verifiche per risalire alle esatte generalità e individuare parenti o tutori.