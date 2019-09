Antonio e Paolo, dalle notti foggiane al freddo e al gelo a un tetto dignitoso: "Ora aiutano i loro amici senzatetto"

Con un post su Facebook 'Abitare le relazioni' - progetto di Housing Sociale attivo in Capitanata e realizzato con il sostengo di Fondazione con il Sud che si rivolge a soggetti deboli e propone soluzioni abitative, accoglienza,, formazione, tirocini e reinserimento lavorativo e social - racconta la storia di Antonio e Paolo.

"Due percorsi di vita diversi, si ritrovano in un dormitorio per senza fissa dimora. Lì diventano grandi amici, si sostengono a vicenda senza farsi risucchiare dai grandi disagi della vita di strada.Tramite i Fratelli della Stazione poi, altra splendida realtà del nostro territorio, entrano in contatto con Abitare le Relazioni e, dopo un breve percorso con la nostra equipe, sono stati inseriti nel progetto di housing sociale. Adesso vivono in una casa dignitosa, condividendo le loro giornate e dandosi da fare. Inoltre, non hanno dimenticato i loro compagni di strada e continuano a dare loro sostengo e speranza"