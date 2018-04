Un foggiano alla guida dei ‘Carabinieri Forestale Puglia’: è il comandante Mostacchi

Si terrà domani mattina a Bari presso il Comando Legione Carabinieri Puglia la cerimonia del cambio di comando della Regione Carabinieri Forestale ‘Puglia’. Nicola Silletti lascia dopo 41 anni di servizio al foggiano Antonio Danilo Mostacchi.

Chi è il nuovo comandante

Nato a Foggia nel 1960, nel 1989 è stato nominato ufficiale superiore del Corpo Forestale dell Stato e nel 1990 è stato assegnato alla Divisione 8^ presso la direzione generale del Corpo Forestale dello Stato di Roma in qualità di responsabile della sezione Vestiario, Equipaggiamento e Armamento. Dal 2002 al 2006 ha ricoperto l’incarico di capo dei Centri Nazionali per il Servizio cinofilo e per i servizi a cavallo presso l’Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato diRoma.

Dal 2006 al 2007 è stato capo del centro operativo regionale antincendi boschivo per la Lombardia di Curno. Dal 2009 al 2012, dopo aver frequentato nel 2008 il terzo corso di formazione dirigenziale, ha ricoperto l’incarico di Capo Reparto Addestramento presso l’ispettorato generale del CFS di Roma e successivamente fino al 2014 quello di direttore della Divisione 8^ Infrastrutture e Sicurezza sul lavoro.

Promosso dirigente superiore, dal 2014 al 2016 è stato comandante regionale della Basilicata, sovrintendendo altresì da luglio 2014 a febbraio 2015 al comando regionale del Corpo Forestale dello Stato della Calabria e Sicilia.

Con l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’arma dei Carabinieri, dal 2017, in qualità di Generale di Brigata del ruolo forestale iniziale, è stato comandante della Regione Carabinieri Forestale Basilicata. Laureato in Scienze Forestali, ha conseguito l’idoneità all’esercizio della professione di dottore Forestale e diverse specializzazioni nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, ricoprendo numerosi incarichi di docenza presso la scuola del Corpo Forestale dello Stato, la scuola superiore della polizia e la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

Dal 2015 è professore a contratto presso l’Università degli Studi della Basilicata per l’insegnamento della materia Legislazione Forestale, nell’ambito del corso di laurea magistrale in Scienze Forestali Ambientali