Stipendi d'oro e cene con i soldi di SanitaService, condannato Antonio Di Biase: dovrà risarcire l'Asl Fg per 480mila euro

La Corte dei Conti condanna l'ex amministratore unico di SanitaService, Antonio Di Biase, a risarcire l'Asl di Foggia per 480mila euro.

Questo, in seguito delle indagini della Guardia di Finanza che avrebbero provato come, negli anni, Di Biase avrebbe percepito stipendi d'oro, tra compensi non dovuti e indennità, e sperperato fino a 120 euro tra cene di lusso e altre spese non giustificabili dall'attività lavorativa (come l'acquisto di biancheria intima femminile e la collaborazione di un investigatore privato).

Tutte accuse che l'ex amministratore di SanitaService ha respinto, rispondendo punto su punto. Nel corso dell'inchiesta, Di Biase fu destinatario di due differenti sequestri di beni, uno disposto dalla Procura di Foggia nell'ambito di una inchiesta per peculato, l'altro invece richiesto dalla Procura contabile. La Corte dei Conti ha, quindi, respinto le giustificazioni dell'ex amministratore ravvisandone la condotta dolosa e disposto il risarcimento.