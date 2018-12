E' morto Antonio Bruno, l'ingegnere foggiano che progettò la nuova pista del Gino Lisa

Si è spento la notte scorsa Antonio Bruno, ingegnere, foggiano, già rup del progetto di allungamento della pista Gino Lisa, già energy manager del Comune di Foggia. 53 anni, Bruno è morto all’ospedale di San Giovanni Rotondo dov’era ricoverato da qualche tempo per una patologia oncologica che lo avrebbe divorato in pochissimo tempo. Lascia moglie e due figlie.

Il cordoglio del presidente del Comitato Vola Gino Lisa, Maurizio Gargiulo: “Apprendo con immenso dolore della scomparsa dell’Ing. Antonio Bruno, il progettista della nuova pista di volo. Ho avuto l’onore di condividere con lui diversi momenti di questa battaglia per l’aeroporto. Purtroppo non ha fatto in tempo a vedere la sua creatura rinascere nella sua nuova veste. Ci stringiamo ai familiari e agli amici che lo conobbero apprezzandone le qualità e la professionalità. Riposa in pace Ingegnere e sempre forza Gino Lisa (come dicevi tu)”.

I funerali si terranno domani, alle 9.00, nella chiesa di San Filippo Neri.