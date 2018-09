Annullata 'Laureati in piazza', organizzatrice colpita da tragici eventi: "Non si concilia con l'atmosfera gioiosa"

Il sentimento di dolore di tutta la comunità accademica dell'Università di Foggia, a seguito dei tragici eventi che hanno colpito la famiglia della coordinatrice della manifestazione e ideatrice di tale momento di festa per i nostri laureati, non si concilia con l'atmosfera gioiosa caratterizzante 'Laureati in Piazza'.

Per questa ragione, nonostante tutto fosse pronto per ritrovarsi in piazza con la città e i nostri laureati per la consueta cerimonia, l'ateneo dauno ritiene opportuno annullare le attività in programma. Confidiamo che i laureati invitati a prendervi parte, unitamente ai loro congiunti, amici e alla cittadinanza intera, sapranno comprendere e condividere questa scelta.