Dramma a Vieste. Malore in mare, muore 75enne: la tragedia nei pressi del porto turistico

Tragedia in mare, a Vieste, dove un uomo di 75 anni, garganico di origine ma residente nel capoluogo pugliese, ha perso la vita nelle acque della spiaggia libera situata nei pressi del porto turistico.

Il fatto è successo nella tarda mattinata: intorno a mezzogiorno, l'uomo - che era in spiaggia con la famiglia - si è tuffato in mare ma è stato colpito, verosimilmente, da un malore. Immediato l'intervento del figlio e di altri bagnanti ma per il 75enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto, gli uomini della Capitaneria di Porto di Vieste e del personale del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo.