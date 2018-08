Tragedia a Siponto: avverte un malore in acqua e muore

Tragedia sul litorale sipontino intorno alle 14.30 nel tratto di spiaggia libera a metà tra i lidi 'Ultima Spiaggia' e 'Aeronautica'. Un uomo di 43 anni è deceduto probabilmente per via di un malore avvertito mentre era in acqua.



Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che la vittima sia stata vista chiedere aiuto a pochi metri dalla riva, sollevando in alto le braccia. Qualche secondo dopo è crollato.



La vittima è stata immediatamente soccorsa dagli operatori addetti al salvataggio dei lidi vicini e portata a riva, ma nemmeno i tentativi dei medici del 118 sono serviti a salvargli la vita.



Sul posto polizia e carabinieri, che hanno provveduto alla copertura del cadavere in attesa di ulteriori accertamenti. Sotto choc i bagnanti.