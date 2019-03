A 'L'Arena' la storia di Anna, la donna che dice di aver subito molestie dai frati del convento: "Ho trovato un porcile". L'avv.: "Mente spudoratamente"

A Non è l'Arena la storia di Anna Verde, ex dipendente del convento di San Giovanni Rotondo originaria di San Marco in Lamis che afferma di aver subito per anni molestie dai frati della struttura.

La puntata del programma condotto da Massimo Giletti è andata in onda il 3 marzo 2019. "Pensavo davvero di aver trovato un convento dove regnava la pace, l'amore cristiano e invece ho trovato un porcile".

In studio anche padre Domenico Costanzo, il frate cappuccino dimesso dall'ordine ("Sono stato io che ho lasciato") che nel 2010 incontra Anna: "Era una donna stanca che sembrava portasse un peso, si vedeva che aveva qualcosa di pesante dentro. Poi mi ha rivelato tutto quello che era accaduto"

In studio anche l'avv. Fabio Verile, legale dei Frati Cappuccini: "La signora ha cambiato 11 avvocati, mente spudoratamente perché lo dice il processo". Anna: "Mi dicevano, non ci sentiamo di seguirti". Massimo Oreste Finotto, il legale della presunta vittima