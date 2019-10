Animale fatto a pezzi, il macabro ritrovamento in un bidone dell'immondizia: la foto che indigna San Severo

Sta facendo il giro del web e indignando tutta San Severo la foto di un animale fatto a pezzi, messo in un cartone e buttato in un bidone dell'indifferenziata in via Muccioli, zona Giardino.

All'interno sarebbero stati ritrovati anche dei guanti in lattice, le zampe apparterrebbero ad un cane, ma potrebbe trattarsi di più animali. Sul caso indaga la polizia locale allertata dai residenti sotto shock per il macabro ritrovamento.