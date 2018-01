Paura all’altezza di Amendola: albero di grosse dimensioni cade sulla strada per Foggia

Tanto spavento ma per fortuna nessun ferito in seguito alla caduta di un albero di grosse dimensioni all’altezza di Amendola in direzione Foggia sulla Statale 89 che collega il capoluogo dauno a Manfredonia. A provocare l’incidente, per il quale è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, le forti raffiche di vento delle ultime ore. Pericolo scampato per un automobilista che era transitato pochi secondi prima.