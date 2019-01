15enne si allontana da casa, madre disperata gli chiede di tornare: "Francesco ti prego"

Dalle 9 di ieri mattina Anna non ha più notizie del figlio 15enne Francesco Pio. Dalle colonne di FoggiaToday la madre, disperata per l'ennesimo allontanamento del ragazzo, rivolge un appello al ragazzo affinché torni a casa. Vane finora sono risultate le ricerche della donna presso familiari e amici. Di Francesco, che non le risponde al telefono, non si hanno ancora notizie. La donna ha sporto denuncia presso la questura di Foggia.