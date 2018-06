VIDEO | "Vivo in 28 metri e con 4 figli tra le lamiere di via San Severo"

Nel giorno della consegna dei 32 alloggi a canone sostenibile presso il comparto Ordona Sud, tramite le telecamere di FoggiaToday una signora chiede aiuto al Comune di Foggia e a Michele Emiliano, descrivendo la situazione in cui vive da più di 12 anni: in un container di via San Severo