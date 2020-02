Il vento fa di nuovo paura, Landella corre ai ripari: chiusi la villa comunale, il cimitero e i parchi recintati: "Attenzione!"

In considerazione dell'allerta meteo 'gialla' diramata ieri dalla Protezione Civile regionale con la previsione di raffiche di burrasca forte con validità da ieri alle 18 e per le successive 24-36 ore, il sindaco di Foggia ha firmato l'ordinanza contingibile e urgente, con la quale ha disposto la chiusura dei parchi giochi comunali recintati, della villa comunale e del cimitero, con esclusione delle attività non differibili (come le tumulazioni) da svolgersi a cura del personale preposto adottando ogni cautela nello svolgimento delle stesse.

Il provvedimento, che ha validità dalle 9 di oggi e per le successive 24 ore, è stato adottato in considerazione della presenza di piante ad alto fusto che sono sottoposte a persistenti sollecitazioni meccaniche a causa dei venti di burrasca che interessano il territorio comunale.

L’Ordinanza sindacale raccomanda altresì alla popolazione, nel medesimo arco temporale, di evitare lo stazionamento nei parchi pubblici non recintati, nonché nei parchi privati, lungo i viali alberati, le piazze ed ogni alto luogo ricadente nel territorio comunale ove insistono alberature ad alto fusto.