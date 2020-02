Allerta meteo per vento, alberature a rischio: Landella ordina la chiusura di parchi giochi, villa comunale e cimitero

Allerta meteo per vento forte, il sindaco di Foggia ordina la chiusura dei parchi giochi comunali recintati, della villa comunale e del cimitero.

E' quanto stabilito con l'ordinanza contingibile ed urgente numero 10 del 6 febbraio 2020, in considerazione dell'allerta diramata dalla Protezione Civile Regionale che prevede la persistenza di venti forti di burrasca per la zona di allerta Puglia B – Tavoliere e Bassi Bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, nella quale rientra il territorio del Comune di Foggia, con validità dalle ore 9.00 del 06.02.2020 per le successive 15 ore.

Il primo cittadino, pertanto, ha ordinato la chiusura dei parchi giochi comunali recintati, della villa comunale e del cimitero, con esclusione delle attività non differibili (come le tumulazioni) da svolgersi a cura del personale preposto adottando ogni cautela nello svolgimento delle stesse. Il provvedimento è stato adottato in considerazione della presenza di piante ad alto fusto che sono sottoposte a persistenti sollecitazioni meccaniche a causa dei venti di burrasca che interessano il territorio comunale già da alcuni giorni. Per questo motivo non possono escludersi rischi per la pubblica incolumità in relazione alla possibile caduta di alberature ad alto fusto.