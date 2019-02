Meteo in peggioramento, la Prefettura raccomanda: evitare zone esposte al vento per caduta di oggetti e crollo alberi

Sarà un weekend complicato, per molti comuni della provincia di Foggia dove le condizioni meteo sono in netto peggioramento. In relazione alle condizioni avverse la Prefettura invita la popolazione ad adottare diverse cautele.

Per chi utilizza auto o altri mezzi di trasporto si invita a circolare esclusivamente dopo aver verificato la presenza di opportune dotazioni dell’automezzo (pneumatici da neve o catene da neve ecc.) e a guidare con particolare prudenza, mantenendo le luci accese e una velocità ridotta, evitando le brusche frenate e aumentando la distanza di sicurezza del veicolo che precede.

In caso di vento forte è opportuno prestare attenzione maggiore alla guida di autoveicoli e a moderare la velocità, al fine di evitare sbandamenti; evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili (impalcature, segnaletica ecc.) e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (vasi, tegole); non sostare lungo i viali alberati per la possibile rottura di rami e, infine, prestare attenzione lungo le zone costiere e, in presenza di mareggiate, evitare la sosta su moli e pontili.