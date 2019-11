Pioggia e vento, arriva il maltempo in Puglia: è allerta meteo 'gialla' anche in Capitanata

Allerta meteo 'gialla' della protezione civile regionale. A partire dalle 8 di domani, 9 novembre, e per le successo 16 ore, infatti sono attese piogge e vento in gran parte della regione, Capitanata compresa.

In particolare, si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia meridionale, con con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a localmente moderati, sul resto della Regione. Venti localmente forti dai quadranti occidentali, tendenti a rinforzare sulla Puglia meridionale. Nel Foggiano, allerta per rischio idrogeologico e rischio idrogeologico per temporali nelle zone del Gargano e Isole Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle e Sub Appennino Dauno.