Neve e vento in Capitanata: temperature in picchiata, allerta meteo 'gialla' per le prossime 36 ore

Allerta meteo 'gialla' per vento e neve in Capitanata. I 'giorni della merla' sembrano arrivare in ritardo nel Foggiano dove, in seguito a giornate con temperature quasi primaverili, sono attese 36 ore di freddo, con allerta meteo 'gialla' per neve e vento.

Lo comunica la Protezione Civile Regionale: dalle 9 di domani mattina, 4 febbraio, e per le successive 36 ore, infatti, sono attese nevicate fino ai 600-800m dalla tarda serata, sui settori centro-settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati. Attesi anche venti, da forti a burrasca, dai quadranti occidentali sui rilievi; in successiva rotazione dai quadranti settentrionali a partire dal pomeriggio-sera con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e fino a tempesta sui crinali appenninici. Si prevedono forti mareggiate su tutte le coste esposte.