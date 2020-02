La Capitanata sferzata dal vento, in attesa della neve: è doppia allerta meteo per il Foggiano

Doppia allerta meteo nel Foggiano per vento e neve. La protezione civile regionale, infatti, ha emanato un doppio avviso di condizioni meteorologiche avverse e criticità. Si tratta di una allerta meteo ‘gialla’ per neve e un’altra ‘arancione’ per vento.

Attese, dalle prime ore di domani, mercoledì 5 febbraio, e per le successive 24-30 ore, precipitazioni nevose sul Subappeninno Dauno e al di sopra dei 500-700 metri sulla Puglia, con apporti al suolo generalmente deboli o localmente moderati, specie alle quote più alte; confermata la possibilità dalle 21:00 di oggi, martedì 4 febbraio, e per le successive 24-36 ore, di venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte su zone costiere e appenniniche. Forti mareggiate lungo le coste esposte.