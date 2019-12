Venti di burrasca e forti mareggiate: lanciata l'allerta arancione in Capitanata

Allerta arancione su tutta la Puglia dalle 18.00 di oggi e per le successive 24-30 ore. Lo comunica il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Puglia, su avviso del Dipartimento nazionale. L’allerta riguarda in particolare i venti di burrasca o burrasca forte che dal tardo pomeriggio interesseranno anche Puglia e Capitanata, con raffiche fino a tempesta violenta. Forte mareggiate lungo le coste esposte. Si raccomanda prudenza e di attenersi alle precauzioni consigliate in questi casi.