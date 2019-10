Topi all'Altamura, è allarme tra gli studenti. L'Istituto annuncia un'altra derattizzazione, "ma la scuola è a norma"

Un topo morto sul davanzale di una finestra, un altro che costeggia il muro di un corridoio e guadagna velocemente la fuga verso l'uscita. Un altro ancora morto nel giardino. Siamo all'Istituto 'Altamura-Da Vinci', nella sede di via Rotundi, dove le segnalazioni da parte degli studenti si sono moltiplicate negli ultimi giorni. Difficile comprendere se le foto e i video siano attuali o già datate, fatto sta che le immagini sono bastate per creare un certo mormorio tra gli studenti.

E non si tratta di un caso inedito. Già due anni fa (sempre a ottobre) ci furono segnalazioni analoghe, che portarono gli studenti a protestare davanti alla scuola.

"Lo scorso 25 settembre abbiamo fatto una derattizzazione, pertanto trovare un topolino morto in giardino non è un fatto anormale", racconta a Foggiatoday il vicepreside dell'Istituto, che poi precisa: "Non dobbiamo dimenticare che l'edificio è vicino ai Cavalli Stalloni dove notoriamente c'è una presenza notevole di topi".

Dunque la presenza saltuaria di topi è dovuta a fattori esterni e non a problemi di natura igienica. Per cancellare ogni dubbio è stata programmata una nuova derattizzazione e disinfestazione: "Viste le numerose segnalazioni, abbiamo deciso di procedere così, ma non possiamo escludere che subito dopo ci possano essere nuovi topi in giardino. Il nostro è un istituto di grosse dimensione, con vasto giardino. Ma escludo che i topi girino per la scuola o all'interno delle aule", spiega il dott. Emanuele Faccilongo, Direttore dei Servizi generali e amministrativi".

"Abbiamo almeno due interventi di derattizzazione e disinfestazione all'anno programmati dalla provincia - precisa Faccilongo - e ogni tanto provvediamo a fare degli interventi straordinari. È accaduto lo scorso anno, lo faremo anche quest'anno. Ma la scuola è a norma. Noi ci lavoriamo, se ci fossero problemi gravi saremo i primi a denunciarli alla Provincia. Non esiste un problema topi".

Gallery