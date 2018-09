Allarme scippi in città: impiegati poliziotti in moto, posti di controllo nelle vie più a rischio

Per quanto riguarda la recrudescenza dei furti con strappo, la Questura di Foggia ha predisposto un apposito piano di prevenzione finalizzato al controllo delle zone maggiormente colpite mediante l’impiego di equipaggi delle Volanti e dei Reparti Prevenzione Crimine; per lo specifico obiettivo saranno, altresì, impiegati equipaggi motomontati, sia con colori di istituto (Nibbio delle Volanti) che con colori di serie (Squadra Falchi della Squadra Mobile) per una più marcata ed efficace azione di contrasto a tale tipo di reato e più in generale per contrastare il mancato uso del casco.

Il piano di contrasto sarà integrato da posti di controllo nelle aree della città maggiormente degradate e da specifiche attività investigative finalizzate all’individuazione dei responsabili dei furti con strappo posti in essere negli ultimi giorni, sui quali la Squadra Mobile sta effettuando mirate indagini dirette ad identificare i responsabili.

Nel mirino degli inquirenti i malviventi in scooter autori negli ultimi giorni di un furto in un bar della stazione, ad uno scippo di un pasante e a quello compiuto in corso Roma ai danni del titolare di una pizzeria. Episodi analoghi si sono verificati anche ad opera di delinquenti a piedi o in bicicletta.