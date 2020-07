"C'è un pacco bomba nella piazza". Area transennata dagli artificieri (ma era solo una borsa con degli indumenti)

Sospetto pacco bomba in piazza Europa, a San Giovanni Rotondo. L'allarme è scattato intorno alle 2 della scorsa notte, quando i carabinieri - in attesa dell'intervento degli artificieri - hanno transennato l'area. Gli accertamenti degli specialisti hanno poi fugato ogni dubbio sul contenuto della borsa sospetta abbandonata in strada: conteneva 'solo' indumenti personali.

