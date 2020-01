Ultim'ora | Allarme bomba in Tribunale: evacuato il Palazzo di Giustizia a Foggia

Allarme bomba al Tribunale di Foggia. Evacuate, a scopo precauzionale, le aule e gli uffici del Palazzo di Giustizia di Foggia, in viale 1° Maggio.

Sul posto, per le indagini del caso, ci sono gli uomini dell'Arma dei Carabinieri. Si attende l'arrivo degli artificieri da Bari. Non è la prima volta che, in Tribunale, si verifica un allarme bomba.