Baule abbandonato in via Crostarosa, scatta l'allarme bomba: si attendono gli artificieri da Bari

Allarme bomba per un "pacco sospetto" abbandonato in via suor Maria Celeste Crostarosa, a Foggia.

Nel dettaglio, si tratta di un baule lasciato vicino al postamat presente lungo la strada. Sul posto, i carabinieri per le indagini del caso. Si attende l'arrivo degli artificieri da Bari per mettere in sicurezza il bagaglio e verificarne il contenuto. La Polizia Locale ha intanto provveduto a transennare la zona interessata dalle operazioni di bonifica.

Si tratta, lo ricordiamo, del quarto caso di "pacco sospetto" registrato in città nelle ultime settimane: prima di questo, infatti, era stato segnalato uno zaino contenente un ordigno e candelotti di varia grandezza in vico Falce, in pieno centro; due trolley abbandonati in via Matteotti, all'ingresso di una scuola elementare e una valigia dinanzi all'istituto 'Altamura' di via Rotundo.