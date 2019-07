Pioggia violenta e San Severo diventa una laguna: "Qui ci vuole una canoa!". Miglio: "Fogna bianca mio impegno"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Questa mattina parecchi automobilisti sono rimasti imbottigliati nel traffico per via dell'acquazzone che si è abbattuto su San Severo. Allagamenti alle porte della città e in centro hanno mandato in tilt la circolazione stradale: "Qui ci vuole una canoa" il commento di una donna rimasta per decine di minuti ferma sia all'altezza del casello-cimitero, sia nel tragittto che da via San Marco porta al centro.

Sulla situazione si è espresso anche il sindaco Francesco Miglio: "San Severo da decenni lamenta un inadeguato sistema di raccolta delle acque bianche (fogna bianca) e, quando piove un po’, diventa una laguna"

Il primo cittadino ha poi aggiunto: "Con grande sforzo, nei mesi scorsi siamo riusciti ad ottenere dalla Regione Puglia un finanziamento di 7 milioni di euro per realizzare un primo lotto della fogna bianca. Ora tocca cantierizzare l’intervento e fare ciò in tutta fretta. Domani riunione operativa per avviare l’iter amministrativo. Con la mia città ho assunto un impegno: la fogna bianca"

Miglio conclude: "Manterrò l’impegno.... su questo non ci piove. Raccomando a tutti prudenza, soprattutto agli anziani"