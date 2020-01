Da 27 giorni dormono in pronto soccorso, parlano Alfredo e Paola: "Il Comune sapeva, nessuno ci ha risposto"

Il 30 dicembre la denuncia sui social da parte del dottor Francesco Niglio, per due senza tetto, i fratelli Paola e Alfredo, costretti a dormire sul pavimento del pronto soccorso dei Riuniti di Foggia.

Erano 27 giorni che i due erano costretti a trovare riparo nei locali del policlinico foggiano per sfuggire alle intemperie invernali. Qui Alfredo è stato anche derubato dei suoi pochissimi averi. Dopo il primo clamore mediatico, si è tornati a pensare agli imminenti festeggiamenti per il nuovo anno e di Paola e Alfredo non se n'è più parlato. Ma i due hanno continuato ad avere il problema di trovare un posto dove stare.

Prima di quel 30 dicembre, i due furono segnalati ai servizi sociali, ma anche l'ufficio addetto ai disagi dei cittadini non fece nulla per trovare un giaciglio che fosse anche lontanamente dignitoso.

I due, nel mese di dicembre, tramite gli Avvocati di Strada, hanno più volte fatto presente la propria difficile situazione, tramite mail e PEC, ma da Palazzo di città non si è avuta risposta. Anzi, una si è avuta. Quella dell'assessore alle politiche sociali Raffaella Vacca che, dopo aver incontrato i due senzatetto, altro non ha fatto che dire loro che non si poteva fare nulla, condannandoli a rimanere per strada.

Ma il 31 dicembre, un comunicato ufficiale del Comune di Foggia, scredita quanto detto da Alfredo e Paola e denunciato dal dottor Niglio. Secondo l'assessore Vacca, di questa faccenda nessuno ne era a conoscenza, ma le PEC inviate da Avvocati di strada erano e sono rimaste inascoltate. In tutto questo scarica barile istituzionale, Paola e Alfredo restano senza un tetto.

Il 30 dicembre, il dottor Niglio ha provveduto personalmente a trovare, per quattro giorni, un giaciglio per i due. Oggi devono lasciare questa struttura a pagamento. Per fortuna, almeno provvisoriamente, possono usufruire di una casa disabitata messa a disposizione da una cittadina foggiana. "Speravamo che l'assessore Vacca ci venisse almeno a trovare, in questi giorni, ma non abbiamo visto nessuno" dice Alfredo, profondamente rammaricato da tanta indifferenza.