Zanardi lotta tra la vita e la morte, era atteso nella città di San Pio. "Forza Alex sorprendici ancora una volta"

Come da ultimo bollettino diramato ieri sera dal Policlinico Santa Marie alle Scotte di Siena, le condizioni di Alez Zanardi - il pilota e quattro volte campione paralimpico - sono gravissime.

Nel pomeriggio di ieri l'ex pilota di Formula Uno era rimasto vittima di un gravissimo incidente durante una staffetta in handbike, travolto in curva da un camion che transitava nelle corsia opposta e che purtroppo non è riuscito ad evitare completamente l'impatto.

Zanardi, sottoposto ad un intervento neochirurgico e maxillo-facciale durato circa tre ore, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico di Siena.

Il 25 giugno Alex Zanardi era atteso a San Giovanni Rotondo, città tra le 45 tappe di Obiettivo Tri-Colore, la grande staffetta del Progetto Obiettivo3 con 52 atleti paralimpici che percorreranno tutta Italia da Luino a Santa Maria di Leuca, attraversando 14 regioni. Una sfida lanciata da Alex a causa della decisione degli organizzatori del Giro d’Italia di posticipare la corsa da Maggio ad Ottobre, un’idea, la sua, dettata dalla voglia di far rinascere la speranza in un momento storico così delicato per il nostro Paese. ⁣⁣

Per questo motivo il sindaco della città di San Pio Michele Crisetti, a nome di tutta la cittadinanza ha espresso la più profonda vicinanza da parte di tutta la comunità alla famiglia dell’atleta paralimpico: "Alex, atleta instancabile e formidabile, sei tornato alla vita quando nessuno lo credeva possibile. Sorprendici ancora una volta! Forza campione, siamo con te!".

"Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te" il commento del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.