Alberona non dimentica 'zia Lina': una messa per Arcangela Ricci, vittima dell'esplosione di via Mancini

Alberona non dimentica 'zia Lina', l'anziana tragicamente venuta a mancare lo scorso 1° aprile in seguito di una violenta esplosione avvenuta in via Mancini. La deflagrazione ha investito la sua e altre abitazioni. Domani, 31 maggio, alle 11, sulla terrazza panoramica del 'Muraglione' sarà celebrata una santa messa in memoria della donna, Arcangela Ricci, per tutti 'zia Lina', deceduta in pieno lockdown e senza il conforto del funerale.

