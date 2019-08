Circonvallazione chiusa al traffico: c'è un albero pericolante all'altezza di via Ascoli

Albero pericolate nei pressi della circonvallazione di Foggia, vigili del fuoco al lavoro per la messa in sicurezza e strada chiusa al traffico. L'intervento degli uomini del 115 è in corso all'altezza di via Ascoli: la strada è momentaneamente chiusa al traffico e deviata con indicazioni sul posto. Presente una pattuglia della Polizia Locale.