Pioggia e vento in Capitanata, cade albero sulla Provinciale 43 verso San Giovanni: strada chiusa

Pioggia e vento in Capitanata, dove da questo pomeriggio si continua la "conta dei danni" in numerosi comuni della Provincia. Sul Gargano, un grosso albero è caduto sulla Provinciale 43, la strada che collega Cagnano Varano a San Giovanni Rotondo, bloccando di fatto la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Sul posto, per bonificare e mettere in sicurezza la zona, sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco.

Altro albero, stessa sorte ad Apricena, dove le associazioni del Coordinamento di Protezione Civile della Provincia di Foggia, impegnate nel controllo del territorio per far fronte all’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Puglia hanno ricevuto numerose chiamate per interventi vari. Nella fattispecie, l’Associazione di Volontariato Avea di Apricena ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per un intervento di caduta alberi. Sul posto oltre ai volontari Avea e 115 anche il personale della ditta che si occupa del verde pubblico, la ItalServizi. In queste ore sono decide e decine le chiamate di intervento al centralino del 115 per interventi legati soprattutto al maltempo.

