Forti raffiche di vento: cade albero in Piazza San Francesco

Non ha provocato alcun danno a cose o persone, il grosso albero che è caduto in Piazza San Francesco intorno alle 19. Le forti piogge e il vento hanno indebolito l'albero alla base facendolo cadere; per fortuna non ha colpito le auto in sosta e, al momento della caduta non passava nessuno.

Sostieni FoggiaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di FoggiaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: