Raffiche di vento su Foggia, crolla albero in città: paura in via Guido Dorso

Paura, poco fa, a Foggia dove un albero è crollato al suolo in via Guido Dorso. Il grosso fusto è caduto sferzato dalle forti raffiche di vento che da questa mattina soffiano sulla città.

Sul posto, per bonificare e mettere in sicurezza la zona, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale. Al momento non risultano persone ferite, ma lievi danni alle auto in sosta. Si tratta del secondo incidente causato in città a causa del vento forte, dopo il palo della luce crollato in via Figliolia.

Altri disagi sono stati registrati, sempre a causa del forte vento, in via Alfieri, dove sono caduti dei grossi rami su un'auto in sosta, in via Balestrucci, dove è caduto un altro albero (richiedendo l'intervento della ditta Foggia più verde) e, infine, in via del Mare, dove la caduta di un ramo su un'auto in corsa ha provocato un incidente stradale. In provincia, invece, un’altra caduta albero è stata registrata lungo la Provinciale che collega Foggia a San Marco in Lamis, a circa 2,5 km dal paese garganico (foto in basso).

