Tragedia sfiorata in via Bisceglia: grosso albero crolla nei pressi di un asilo e piomba sulle auto

Tragedia sfiorata, poco fa, in via Bisceglia, al Rione Martucci, a Foggia, dove un grosso albero è crollato abbattendosi su alcune auto in sosta. Parzialmente ostruita dalla grossa chioma la carreggiata. Il fatto è avvenuto nei pressi di un asilo, e solo per un caso fortuito non si registrano feriti (ma danni alle auto in sosta).