Si torna a sparare a Vieste: agguato nei pressi della villa comunale, ferito un uomo

Si torna a sparare, a Vieste, dove nel primo pomeriggio di oggi sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco nei pressi della villa comunale cittadina.

Dalle prime informazioni raccolte, un uomo di circa 35 anni è rimasto ferito alle gambe ed è stato trasportato in ospedale. Non sono note le sue condizioni. Sul posto, insieme al 118, numerose pattuglie dei carabinieri e della polizia municipale che hanno chiuso al traffico veicolare corso Fazzini per effettuare i rilievi del caso. Sulla vicenda sono in corso le indagini degli uomini dell'Arma. Seguono aggiornamenti.