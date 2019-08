Agguato sulla strada per Trinitapoli: rastrellate le campagne, eseguiti stub e perquisizioni

L'uomo è ricoverato all'ospedale di Barletta. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Non si esclude che l'agguato possa inserirsi nella guerra di mafia in atto nel Basso Tavoliere (e che nel 2019 conta già due morti)