Docente picchiato, la denuncia di Flc Cgil: "Ridare dignità alla figura dell'insegnante"

La FLC CGIL di Foggia esprime totale solidarietà e vicinanza al vicepreside della scuola 'Murialdo', aggredito da un genitore all'interno dell'istituto scolastico. "Un episodio che - come spiega il segretario Generale provinciale Flc Cgil Angelo Basta - non risulta, purtroppo, esser isolato nel nostro Paese. Siamo certo fiduciosi che la magistratura faccia il suo corso, anche se delle riflessioni importanti vanno fatte perché di fronte a simili atti non si può restare in silenzio".

"Da un anno, attraverso lo sportello Salute e Benessere, attivo presso la nostra sede provinciale, prestiamo assistenza e supporto anche psicologico (con uno specialista) ai lavoratori della conoscenza, riscontrando un incremento di situazioni sempre più esasperate. Va riconosciuto il ruolo e ridata la dignità professionale a tutti i lavoratori di questa categoria e bisogna attivare azioni e politiche che rivedano il rapporto scuola-famiglia. Una scuola che viene percepita come azienda, che deve seguire logiche di competizione e per questo deve 'corteggiare' i genitori per ottenere iscrizioni, risultando spesso troppo accondiscendente, per non dire ostaggio, degli umori di questi ultimi".

"Bisogna avere il coraggio - aggiunge Basta - di esprimere questa realtà se la si vuol cambiare. Questo modello di scuola è ben lontano da quella concepita, invece, come comunità educante che forma i futuri cittadini del nostro Paese, compiendo la sua funzione in piena libertà e sicurezza".

"Invitiamo tutti i lavoratori - conclude il segretario generale provinciale di Flc Cgil - a denunciare situazioni limite, al fine di non sentirsi soli, partecipando, insieme, ad attività volte a cambiare fattivamente le dinamiche distorte che sono sempre più frequenti nelle nostre scuole".