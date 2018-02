Vicepreside aggredito, il genitore si è pentito: pronta una lettera di scuse

E’ pronta una lettera di scuse, così come ha confermato a FoggiaToday l’avv. Antonietta De Carlo, da parte del suo assistito che sabato mattina ha aggredito il vicepreside dell’istituto scolastico ‘Murialdo’ di via Ordona Lavello, Pasquale Diana.

Una reazione violenta con pugni alla testa e all’addome in risposta all’episodio avvenuto il giorno prima, un rimprovero al figlio da parte del docente perché stava spingendo delle compagne in fila davanti a lui rischiando di farle cadere. Per evitare il quale, il vicepreside lo aveva allontanato prendendolo per il braccio.