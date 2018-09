VIDEO | Ragazzo aggredito in via Lanza, arriva l'ambulanza ma i dissuasori non si abbassano: le immagini

Alle 20,30 di ieri sera un'ambulanza del 118 è intervenuta su via Lanza per soccorrere un ragazzo che giaceva privo di sensi. Come è già successo, i dissuasori mobili non si sono abbassati all'arrivo del mezzo di soccorso