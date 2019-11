Paura in strada a Foggia: uomo aggredito e preso a bastonate in via Marchese de Rosa

Attimi di panico, poco fa, in via Marchese de Rosa, a Foggia, dove un uomo è stato aggredito da un gruppo non meglio precisato di giovani - pare - 'armati' di bastone.

Dopo aver colpito l'uomo (non sono noti i motivi di tale violenza, nè se ci fosse una pregressa conoscenza con gli aggressori) gli stessi sono fuggiti facendo perdere in breve tempo le loro tracce. Alcuni passanti hanno richiesto l'intervento di una ambulanza del 118 per medicare il malcapitato. Sul posto è intervenuta la polizia per ricostruire l'accaduto.